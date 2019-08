Tre escursionisti bloccati nell'Orrido di Botri

Sono rimasti bloccati nell'Orrido di Botri, nel Lucchese, in quanto sprovvisti di equipaggiamento adeguato. Tre escursionisti, una donna e due uomini, sono stati quindi salvati dalla stazione di Lucca del Soccorso alpino e speleologico toscano. I tre indossavano mute da surf, bagnate: i soccorsi hanno quindi dato loro indumenti per evitare l'ipotermia. I tre non riuscivano ad avanzare, stavano tastando il terreno e facendosi luce con il telefonino, in evidente difficoltà.

