Tromba d'aria scoperchia palazzetto dello sport a Montelupo

Senza mezzi termini si può parlare di una piccola tromba d'aria che ha agito con forza per qualche decina di minuti esattamente sul PalaBitossi di Montelupo alle 16.40 circa di oggi, lunedì 26 agosto, scoperchiando parte del tetto. Oltre al vento, un forte temporale si è abbattuto sulla zona, portando infiltrazioni all'interno del PalaBitossi. Il pluviometro ha segnalato 30 mm di precipitazioni. Non erano state emesse allerte meteo particolari nel corso della giornata, ma il clima imprevedibile negli ultimi tempi 'esce' dalle consuete previsioni del tempo. Non ci sono stati per fortuna feriti, visto che le prime attività fisiche che si sarebbero tenute al palazzetto sarebbero partite dalle 18. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Empoli con un'autogru a perlustrare l'area e a liberarla dai pezzi di lamiera ancora liberi, la polizia municipale dell'Unione dei Comuni, il volontariato per piccoli interventi nei pressi della zona. Oltre al palazzetto, sono stati pochi i danni causati dal forte vento: solo un albero caduto nelle vicinanze. A monitorare i soccorsi il sindaco di Montelupo Paolo Masetti e il vice Lorenzo Nesi. "Avevamo già in programma di eseguire dei lavori sulla copertura - afferma il primo cittadino -, dopo questo evento inatteso spingeremo per velocizzare la procedura. Naturalmente la struttura è stata dichiarata inagibile".

