Trovato morto nel suo laboratorio in centro a Firenze un artigiano di 48 anni

È stato trovato morto nel suo laboratorio nel centro di Firenze, in zona San Frediano, un artigiano italiano di 48 anni. Dai primi accertamenti pare che l'uomo sia morto a causa di una overdose di eroina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti del caso. A far sospettare la morte per overdose la presenza accanto al corpo di materiale compatibile con la somministrazione dello stupefacente. Il pm di turno, Christine Von Borries, ha disposto l'autopsia sul corpo, che è stato trasportato all'istituto di medicina legale di Careggi.

