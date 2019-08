Truffe ai turisti, Lega Salvini Firenze: "L'amministrazione non resti inerte"

In merito ai fatti recenti di cronaca legati all'abusivismo, la Lega Salvini Firenze dichiara congiuntamente con una nota:

"È surreale che da Palazzo Vecchio ci si renda conto del degrado costante che Firenze subisce solo quando scoppia un caso mediatico. È la sindrome dell'amministrazione che rincorre, anziché migliorarsi. Basti pensare alla frenesia posta in essere in merito al contrasto allo spaccio di droga, poi conclusasi nel nulla, a seguito di un video denuncia di Brumotti per Striscia la Notizia. Ancora: la trovata delle targhe per nuove piantagioni, a seguito delle proteste per le modalità con cui si protrae la cura del patrimonio arboreo cittadino. E adesso cosa si inventerà l'amministrazione? Peccato che Firenze abbia un Sindaco che, sul tema sicurezza, non fornisce risposte concrete. Forse la misura delle zone rosse a firma del Prefetto Laura Lega non era poi così negativa in vista della riqualificazione urbana. Presenteremo una interrogazione in merito ai recenti fatti, auspicando che Nardella valuti seriamente la reintroduzione del provvedimento di cui sopra, a fronte del nulla proposto dall'amministrazione. Dinanzi alle truffe perpetrate dagli ambulanti a danno dei turisti l'amministrazione non può rimanere inerte: l’immagine che Firenze ha nel mondo ne sta pagando le conseguenze, motivo per cui serve un’ulteriore cambio di passo. Riorganizzare il corpo dei vigili urbani, prevedendo il sequestro immediato della merce, senza dimenticarci della piena attuazione del Decreto Sicurezza, con l’introduzione del Taser. Avremo così un provvedimento attuabile, in rincorsa ovviamente. Insomma, per una volta guardiamo al bene dei fiorentini, non alla convenienza politica di un provvedimento".