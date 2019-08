Lavoro, il Comune di Seravezza cerca un tecnico per il nuovo Ufficio Cave

Il Comune di Seravezza cerca un tecnico per il nuovo Ufficio Cave. Un geologo, o un ingegnere, da assumere a tempo indeterminato attraverso procedura di mobilità volontaria. Il bando è uscito ai primi di agosto ed è da tempo pubblicizzato attraverso i canali istituzionali tra enti pubblici.

«Dopo la complessiva riorganizzazione dei settori comunali avvenuta ai primi dell’anno, si arriva oggi al passaggio decisivo per l’effettiva costituzione dell’Ufficio Cave», spiega l’assessore all’urbanistica Valentina Salvatori. «In linea con quanto annunciato nei mesi passati, sono di recente state attivate le procedure di mobilità per dotare il Comune di Seravezza di un ufficio dedicato alle problematiche inerenti le cave di marmo, integrato con lo Sportello per le Attività Produttive (SUAP) e sotto la direzione del Settore Urbanistica. Una cabina unica di regia per tutti i procedimenti amministrativi e tecnici inerenti le attività estrattive, dalle pianificazioni al rilascio delle autorizzazioni e ai controlli, nell’ambito di un settore interessato da dinamiche importanti che investono la nostra economia e i nostri equilibri territoriali. La costituzione di un Ufficio Cave rappresenta un importante obiettivo per la nostra Amministrazione nell’ottica di rafforzare la capacità dell’Ente nella gestione di un settore così delicato e complesso. Auspichiamo il buon esito della procedura per poter disporre presto del nuovo dipendente».

I candidati potranno far pervenire le domande e la documentazione richiesta entro le ore 13:00 di martedì 3 settembre. Tutti i dettagli sulla procedura di mobilità sono disponibili sul sito web del Comune di Seravezza, sezione Bandi di Concorso (link diretto semplificato: bit.ly/30zRsUP).

Fonte: Comune di Seravezza - Ufficio Stampa

