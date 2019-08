Abc Castelfiorentino, si parte: primo derby in Coppa contro il Biancorosso Empoli

Ufficialmente partiti.

E’ iniziata questa sera la nuova avventura dell’Abc Solettificio Manetti che, agli ordini di coach Paolo Betti, degli assistenti Samuele Manetti e Giacomo Piccini e del preparatore fisico Simone Garbetti, si è radunata al PalaBetti per la prima seduta di preparazione.

Due innesti (Alessandro Pucci e Andrea Scali), tante conferme e giovani “promossi” dal vivaio: la stagione gialloblu sarà all’insegna della continuità, con obiettivi non soltanto di classifica ma anche, e soprattutto, di crescita dei giovani talenti castellani.

“Siamo ripartiti dal nucleo che la scorsa stagione ci ha condotto fino a gara-3 di semifinale playoff” spiega l’head coach Paolo Betti “con due innesti importanti come Alessandro Pucci e Andrea Scali e un solo movimento in uscita che è stato quello di Luca Tozzi, al quale facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Per noi è un piacere immenso vederlo al piano di sopra e gli auguriamo davvero una stagione ricca di soddisfazioni. Poi – prosegue – accanto alla zoccolo duro abbiamo “promosso” in pianta stabile alcuni giovanissimi come Cosimo Lazzeri, Alessio Cicilano, Jacopo Talluri e Andrea Cetti che si affacciano in prima squadra e nei quali riponiamo grandi fiducia e speranze”.

Quali saranno gli obiettivi di questa Abc?

“Ripartire da quello che abbiamo fatto la scorsa stagione, ripeterci e cercare di fare ancora meglio. L’obiettivo devono essere le posizioni di vertice perchè abbiamo un roster che può ambire alla parte più alta della classifica, ma chiaramente questo dipenderà da noi in primis e anche dai nostri avversari. Quest’anno l’asticella si è alzata, ci sono 7/8 squadre di ottimo livello che lotterano per le posizioni di vertice, basti pensare alla new entry Chiusi, oppure ad Agliana, Virtus o Pielle, e allo stesso tempo non ci saranno squadre materasso, per cui sarà un campionato molto equilibrato e competitivo”.

Squadra, obiettivi…ma lo staff?

“A nome di tutto lo staff tecnico voglio salutare Gianni Lazzeretti che dopo due stagioni quest’anno non sarà con noi, e allo stesso tempo dare il benvenuto a Giacomo Piccini che affiancherà me e Samuele (Manetti) alla sua prima esperienza senior. Per un giovane coach talentuoso che ci saluta, un arrivo altrettanto promettente. Insieme a Simone (Garbetti) e allo staff medico saremo un team nel team, e questo dovrà essere uno dei nostri punti di forza”.

Grande entusiasmo anche nelle parole del direttore sportivo Alessio Belli, la cui attenzione non è rivolta soltanto alla prima squadra, ma all’intero vivaio gialloblu:

“Siamo orgogliosi di avere una prima squadra composta da tanti giovani e giovanissimi crescuti nel nostro vivaio, e pensiamo di aver costruito un gruppo che possa unire la freschezza e il talento dei giovani all’esperienza dei senior in un mix che potrà regalarci delle belle soddisfazioni – spiega il ds – Dovremo continuare a lavorare con passione e costanza, dando sempre maggiore attenzione ai nostri ragazzi come stiamo facendo già da qualche anno, perchè il duro lavoro sta dando i suoi frutti”.

Un lavoro importante su tutto il vivaio gialloblu quindi…

“Sì, negli ultimi anni, e quest’anno in particolare, abbiamo investito tante energie e risorse nel Settore Giovanile e Minibasket, come dimostrano gli arrivi di due professionisti come Alessandro Mostardi e Emanuela Lora, rispettivamente responsabili tecnici dei due settori. L’obiettivo principale dell’Abc è infatti quello di continuare ad investire nel vivaio per far crescere i nostri talenti così da avere una prima squadra sempre più home made e allo stesso tempo permettere ai nostri ragazzi di farsi notare ed avere la possibilità di calcare palcoscenici ancor più importanti”.

Il precampionato gialloblu sarà scandito dagli impegni di Coppa Toscana, ai quali si alterneranno alcune amichevoli. Ecco il calendario:

sabato 31/08 ore 21.15 – Abc Solettificio Manetti-Biancorosso Empoli (Coppa)

domenica 08/09 ore 18.00 – Pall.Valdera-Abc Solettificio Manetti (Coppa)

mercoledì 11/09 (orario da stabilire) – Etrusca San Miniato-Abc Solettificio Manetti (amichevole)

sabato 14/09 ore 20.30 – Don Bosco Livorno-Abc Solettificio Manetti (Coppa)

martedì 17/09 ore 19.45 – Abc Solettificio Manetti-Basket Cecina (amichevole)

sabato 21/domenica 22 – da stabilire in base al passaggio o meno del girone di Coppa

Ecco dunque la rosa e lo staff dell’Abc Solettificio Manetti 2019/2020:

PLAYMAKER

Andrea Belli (1999), Federico Daly (1999), Fabio Iserani (1998), Alessio Cicilano (2001), Andrea Cetti (2003).

GUARDIE

Gianni Terrosi (1989), Marco Zani (1984) , Cosimo Lazzeri (2000), Jacopo Talluri (2003).

ALI

Yuri Verdiani (1992), Alessandro Pucci (1992), Steve Tavarez (1999).

ALI GRANDI

Giuliano Delli Carri (1989), Andrea Scali (1994), Pietro Cantini (1999).

STAFF TECNICO

Paolo Betti allenatore, Samuele Manetti primo assistente, Giacomo Piccini secondo assistente, Simone Garbetti preparatore fisico, Ciro Orabona e Samuele Manetti fisioterapisti, Claudio Firenzani medico.

