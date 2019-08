Aggredisce passante e occupa i binari, stop della tramvia a Firenze

Ieri sera, 26 agosto, un 33enne ha aggredito un passante in via Vittorio Emanuele II all'altezza dell'incrocio con piazza Dalmazia e occupato binari della tramvia Firenze. La linea è rimasta sospesa per quasi un'ora.

Sul posto sono intervenuti polizia e sanitari del 118. A seguito dell'episodio la linea della tramvia è rimasta bloccata dalle 21:30 alle 22:15 circa. Il 33enne, che era in forte stato di agitazione, è stato sedato e portato in ospedale per accertamenti. Per lui è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio, resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Due agenti intervenuti per bloccarlo hanno riportato lievi lesioni.

