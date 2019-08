Altre due tartarughe marine nate dalle uova sulle spiagge di San Vincenzo

Stanotte alle 1.40 altre due tartarughe marine sono uscite dal nido di Rimigliano nel Comune di San Vincenzo. Sono quindi 70 le tartarughe nate in tre notti consecutive. Il monitoraggio continuerà ogni sera, finché non sarà registrata alcuna nuova nascita per tre sere consecutive. A quel punto gli esperti procederanno ad aprire il nido, per verificare che non ci siano ancora tartarughine vive che non sono riuscite ad uscire naturalmente.

Osservatorio per la Biodiversità della Regione Toscana

Tutte le notizie di San Vincenzo