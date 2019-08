Anni di violenze tra coniugi settantenni, la denuncia a Poggibonsi

Un 71enne originario della Basilicata è stato denunciato dai carabinieri per i ripetuti maltrattamenti ai danni della moglie 70enne avvenuti nella loro casa di Poggibonsi. I militari sono intervenuti per una segnalazione giunta dai vicini che avevano sentito le urla di un violento litigio. Convocati i coniugi in caserma, la moglie si è 'liberata' del peso che da anni la tormentava, raccontando numerosi episodi che avevano portato anche all'allontanamento del figlio 45enne. Riscontrati i fatti con le testimonianze dei vicini, è stato possibile far partire la denuncia. All'uomo, per precauzione, è stato ritirato anche un fucile da caccia. Per l'anziana è stato consigliato di rivolgersi al più vicino centro antiviolenza.

Tutte le notizie di Poggibonsi