Benessere, emozioni e rilassamento: incontro a Empoli sulle pratiche bioenergetiche

Vuoi imparare a gestire la rabbia, l’ansia e lo stress? Sai che le tue emozioni possono essere manipolate in modo da migliorare l’umore e incrementare la vitalità?

L’associazione culturale “Istituto Superiore di Scienze Pedagogiche, Filosofiche e Bioenergetiche” di Empoli (Fi) in Via Pianezzoli, organizza per il giorno lunedì 9 Settembre alle ore 19.00 un incontro completamente gratuito sulle pratiche bioenergetiche integrate, finalizzate al recupero del benessere e del sorriso interiore.

Scopo dell’incontro è quello di mostrare come la regolazione del respiro possa, insieme alle fantasie guidate e alle tecniche gestuali, sciogliere alcune emozioni che rimangono congelate nel corpo dando origine a tensioni e rigidità che vanno a definire il nostro assetto psicofisico nella vita di tutti i giorni. Molte persone possono sentirsi sequestrate dalla rabbia, dalla paura o dalla vergogna. Altre, invece, possono sentirsi dominate dalla tristezza per la fine di una relazione importante o dal dolore per la perdita di un proprio caro. Tutto questo può condizionare moltissimo il rapporto che ognuno ha con se stesso, rendendo di conseguenza difficili le relazioni interpersonali, con pesanti conseguenze anche in ambito lavorativo, sentimentale e familiare.

L’incontro di lunedì è rivolto a tutte quelle persone che desiderano comprendere meglio la struttura del proprio carattere e vogliono lavorare su quei blocchi energetici che impediscono di vivere la vita in maniera piena e gratificante.

L’incontro consisterà nel provare a percepire il corpo attraverso la respirazione in modo da avvertire tutte le tensioni e ricollegarle a vissuti specifici. Successivamente ognuno potrà lavorare con l’immaginazione ed alcuni movimenti specifici affinché le emozioni limitanti ed opprimenti possano scaricarsi gradualmente. I gesti intenzionali come tirare, spingere, sollevare, schiacciare, prendere, lasciare, ecc., suggeriranno il modo in cui tendiamo a interagire con la realtà, mostrandoci la capacità e l’energia che possediamo nell’afferrare ciò che desideriamo realmente o nell’ abbandonare ciò che realmente pesa sulle nostre spalle.

Insomma, quella di lunedì 9 è un’importante occasione per incrementare l’energia vitale, la consapevolezza del corpo e la gioia di abbandonare le proprie corazze caratteriali.

Per ogni informazione: Dott. Andrea Guerrini. Cell. 3477709274

guerrini_andrea@hotmail.com

Tutte le notizie di Empoli