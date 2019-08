Campagna Amica, il mercato a Siena si sposta

Da inizio agosto il mercato di Campagna Amica si è spostato dallo spazio all’aperto a dei locali al chiuso, rimanendo sempre nella stessa area della Colonna di San Marco, e si è arricchita la gamma dei prodotti di filiera corta disponibili al suo interno. Tra questi fa il suo esordio l’elicicoltura, con una nuova serie sia di generi alimentari che di cosmetici a base di bava di lumaca. Inoltre, tra i prodotti a base di grano arrivano, oltre alla pasta già disponibile durante il precedente mercato all’aperto, anche il pane e altre prelibatezze da forno.

“Si è presentata l’opportunità di passare da uno spazio esterno ad uno interno e abbiamo colto questa grande occasione - ha affermato Stefano Serafini, presidente dell’Associazione per la gestione del Mercato della Filiera Corta degli Agricoltori Senesi che è la responsabile della conduzione del mercato - in questo modo crediamo che l’esperienza delle persone sia migliorata molto, soprattutto durante i mesi invernali quando il freddo e il maltempo erano un disincentivo a visitarlo. Altro vantaggio per i nostri utenti è l’aumento della gamma di prodotti disponibili dove sono previste altre novità in arrivo nei prossimi mesi. Ogni nuova visita potrebbe quindi riservare delle belle sorprese di filiera corta per i nostri avventori.”

L’indirizzo del nuovo mercato al coperto di Campagna Amica è Via Paolo Frajese N°7 a Siena in zona Colonna di San Marco, mentre le aperture ad ora disponibili sono quelle del giovedì e del sabato mattina nella fascia oraria 8:30-13:00. Queste due aperture si integrano perfettamente con l’altro mercato di Campagna Amica che si svolge ogni martedì, sempre con orario 8:30-14:00, in Piazza Amendola a Siena.

L’obiettivo, nel breve e medio periodo, è quello di ampliare ulteriormente la gamma di prodotti di filiera corta disponibili presso il nuovo mercato, per arrivare ad avere una copertura a 360 gradi su tutti i generi alimentari degli agricoltori e allevatori senesi. Dare vita a un vero e proprio Hub dove le persone potranno acquistare i prodotti di qualità del nostro territorio e, da oggi, scambiare anche due chiacchiere in più quando fuori piove, fa freddo o nevica.

