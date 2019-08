Clockwork, Firenza Guidi a Fucecchio propone la rilettura di Arancia Meccanica

Cinebrivido! Al Parco Corsini arriva Arancia Meccanica. E di colpo ci troviamo immersi in un futuro affascinante, angosciante ma soprattutto terribilmente vicino. È il nuovo spettacolo della Scuola Internazionale di Performance di Elan Frantoio, che come ogni anno porta a Fucecchio, in un sodalizio col Comune ormai consolidato, giovani artisti da varie parti del mondo: un cast di quasi 40 elementi fra perfomer, designer, tecnici, provenienti da Italia, America, Inghilterra, Messico, Francia, Grecia, Spagna, Portogallo, Germania, coinvolti in due settimane intensive di lavoro multidisciplinare a 360 gradi. Una performance godibile, spettacolare, sitospecifica: una formula drammaturgica che è diventata la firma di Firenza Guidi, dove il circo, il teatro, la danza e la musica dal vivo si intrecciano in un'estetica di impatto e su grande scala; una narrativa filmica e postmoderna, in cui trovano posto la cultura bassa e alta, la pop art e il sublime, la pole dance e le grandi questioni filosofiche. Sì, perché il romanzo di Antony Burgess, scottante, bandito, controverso, trasposto sul grande schermo da Stanley Kubrick, ci pone di fronte a un tema altissimo quanto lancinante, scomodo, attuale: la possibilità dell'uomo di scegliere fra bene e male. Insieme al protagonista, Alex, ci chiediamo: è meglio scegliere il male o fare il bene solo perché imposto dalla società? E lui è, alla fine, un carnefice o solo la vittima di un sistema più grande di lui? Questo è il meccanismo a orologeria, a carica, il “clockwork”: come giocattoli a molla, i personaggi sembrano essere pedine di un gioco violento e micidiale creato da delle autorità che stanno più in alto, da un potere che ride e si fa beffe di loro. “In un periodo come il nostro – afferma la Guidi – in cui si fa presto a omologarsi, bombardati dai media, da slogan facili, sono a rischio la nostra capacità di scelta, il nostro libero arbitrio? Questo romanzo ci pone davanti a quesiti forti: da cosa dobbiamo tenerci in guardia? Dobbiamo rimanere vigili?”

Clockwork

XXVIII Scuola Internazionale di Performance

performance ideata e diretta da Firenza Guidi

Spettacoli 28-29-30 agosto / ore 21:00 e 23:00.

Le Torri, Parco Corsini – Fucecchio (FI)

Ingresso: 10 euro (ridotto 8 euro)

prenotazione obbligatoria: info@elanfrantoio.org / 333 459 3843

