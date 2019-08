Eccidio del Padule, cerimonia commemorativa a Stabbia

La deposizione di una corona d’alloro alla lapide posta in Piazza XXIII agosto, a Stabbia, ha aperto le celebrazioni organizzate dal Comune di Cerreto Guidi per ricordare il 75°anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio.

La giornata è proseguita, sempre a Stabbia, al “Giardino della meditazione”, intitolato a Livio Lensi, dove il Sindaco Simona Rossetti, presenti numerose autorità civili e militari, ha deposto un’altra corona di alloro. Dopo l’intervento del Sindaco ed il rito religioso celebrato da Don Gianluca Palermo, si sono susseguite alcune toccanti testimonianze, in particolare da parte di alcuni familiari delle Vittime.

Successivamente, sono stati letti da Martina Gori e Fausto Prestini alcuni brevi brani (testimonianze dell’Eccidio e componimenti poetici ), a cui ha fatto seguito l’intervento di Eugenio Borgioli con l’appassionata lettura di alcune proprie poesie sulla strage del 23 agosto 1944.

“Testimonianze, letture, ricordi, emozioni. Ha un senso ritrovarsi ogni anno per ricordare cosa accadde in questi luoghi. - ha detto Simona Rossetti- è un’occasione per riflettere sull’oggi, sull’importanza del costruire giorno per giorno una società di valori. Non è un compito facile, ma è un impegno che ci deve riguardare tutti. Grazie alle autorità presenti, ai comuni e a tutte le persone con cui abbiamo vissuto un momento intenso con un grazie speciale ai testimoni diretti”.

La commemorazione è stata ulteriormente impreziosita dall’intervento musicale curato da Camilla Ferri e Patrizio Castiglia del Centro Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana-Vinci.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

