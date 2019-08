A Empoli in arrivo uno sportello dedicato a future e neo-mamme

La nuova stagione dell'Associazione Culturale Il Ponte sta per ripartire, e con essa arrivano importanti novità. Una è "Nascere e crescere in salute", l'iniziativa dedicata a chi aspetta o ha da poco avuto un bambino. Al Centro 24 Luglio sarà infatti disponibile la consulenza gratuita di una specialista nel supporto per il periodo perinatale, che ogni venerdì dal 13 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, accoglierà le richieste di futuri e neo genitori su tutti i temi inerenti l'importante esperienza come l'arrivo di un bambino.

L'Associazione Culturale Il Ponte è pronta anche a ripartire con i laboratori che ne contraddistinguono l'attività che va da settembre a giugno. Da buona consuetudine, i corsi del Ponte si articolano in tre grandi aree, capaci di soddisfare le esigenze più diversificate: ritornano i laboratori per i più piccoli, con i corsi di lingua, di cucina e di fumetto; viene ripresentata la vasta offerta di corsi per gli adulti, che vanno dal computer alle lingue (nei vari livelli), dalla pittura nelle varie forme all'erboristeria, dal trucco alla comunicazione e marketing; ritorna la Libera Università, con i cicli di conferenze su filosofia, archeologia o narrativa oltre che le visite guidate programmate per scoprire e comprendere le opere d'arte in giro per l'Italia.

Tutte le informazioni possono essere reperite alla reception dell'Associazione Culturale Il Ponte in Largo della Resistenza a Empoli, sul sito dell'Associazione o telefonando allo 057173916 o 3355417264.

