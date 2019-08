Operatore agricolo con il tablet, corso gratuito per gli under 18

Empoli ospiterà da settembre una scuola triennale, aperta ai ragazzi con meno di 18 anni, per ottenere una qualifica europea di livello 3EQF come 'Operatore agricolo'. Si tratta di un'iniziativa completamente gratuita per i partecipanti in quanto finanziata dalla Regione Toscana con fondi del POR-FSE 2014-2020 nell'ambito del programma 'Giovanisì'.

A ospitarla sarà il Centro Life di via San Mamante 44, situato nell'area direzionale del Centro*Empoli, con organizzazione e gestione del corso a cura dell'agenzia Forium di Santa Croce sull'Arno. Per il progetto 'Operatore Agricolo' con specializzazione nell'indirizzo coltivazioni arboree, erbacee, orto-floricole, come addetto agli interventi tecnici e agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine e attrezzature, ci sono 15 posti disponibili.

L'opportunità è aperta sia ai ragazzi che hanno appena terminato la scuola media inferiore, sia ai cosiddetti 'drop out', vale a dire coloro i quali hanno lasciato precocemente gli studi e possono così riscattarsi. Va detto che la qualifica europea permette anche, qualora lo studente volesse riprendere gli studi, di potersi iscrivere di nuovo alla scuola superiore ripartendo dal quarto anno del professionale.

Il valore aggiunto è anche il fatto che tre aziende agricole del territorio empolese faranno da 'laboratorio' per le attività: si tratta del 'Podere de' Maccanti' di Cerreto Guidi, la 'Baracca' di Vinci e 'Valleprima' di Montespertoli. Qui si muoveranno i primi passi in ambito di potatura, trattamento di vite e olivo, coltura e trasformazione di vino e olio.

Il corso si sviluppa su 1056 ore all'anno per tre anni. In totale sono previste 1139 ore di lezioni teoriche in cui si apprenderanno sia le competenze di base che quelle tecniche, 1184 ore di laboratorio, 800 di alternanza scuola/lavoro tra il secondo e il terzo anno e infine 45 ore di accompagnamento. Il lavoro in azienda serve per apprendere fin da subito il mestiere e viene spesso eseguito in gruppo sotto la guida di un responsabile o di un caposquadra: può essere di natura stagionale, specie per quanto riguarda le operazioni di potatura e raccolta. Il corso fa seguito a un'esperienza biennale, sempre promossa in tandem da Forium e Centro Life, terminata la scorsa primavera e denominata 'Agri-In', in cui si diplomarono un totale di dodici ragazzi. Il corso rilascia anche altre certificazioni come quella informatica Eipass, l'attestato 'Sicurezza e salute dei lavoratori' e quello di primo soccorso.

Innovativo anche il metodo di studio: ogni alunno sarà infatti dotato di un tablet attraverso il quale usufruire di contenuti on line, digitalizzazione di tutti i materiali (non sono previsti libri di testo) e di materiale per l’esercizio della professione e DPI (Dispositivi di protezione individuale) in modo completamente gratuito. I corsisti saranno sempre seguiti, in classe e in laboratorio, da un tutor che li accompagnerà in tutto il loro percorso didattico e si confronterà sia con i genitori che con il gruppo di lavoro.

Le iscrizioni al corso sono aperte fino al 14 settembre. Per informazioni è possibile andare su www.forium.it o contattare l'agenzia al numero 0571360069 o a info@forium.it. Anche il Centro Life è a disposizione al numero 0571942154 e alla mail centrolife@alice.it.

Fonte: Forium

