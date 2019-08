Entra in casa di una donna e la violenta, arrestato figlio della domestica

Un 22enne peruviano, C.A. le iniziali, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata e violazione di domicilio dai carabinieri di Firenze Oltrarno: l'uomo è stato riconosciuto come il responsabili della violenza sessuale ai danni di una giordana residente per lavoro in centro a Firenze.

La donna ha raccontato che mentre stava dormendo nel letto di casa sua, in centro, si era svegliata di soprassalto perché si era ritrovata sopra a cavalcioni un uomo che le sfregava contro i genitali.

Lei è riuscita a reagire nonostante fosse bloccata a letto con una mano di lui alla gola e l'altra alla bocca per non farla gridare. È riuscita a buttarlo giù dal letto e a graffiarlo, così da farlo scappare.

Durante il suo racconto, la ragazza ha pure indicato ai Carabinieri che ad introdursi furtivamente in casa sua e ad aggredirla era stato il figlio della sua domestica che occupa un appartamento nello stesso condominio. La vittima ha inoltre precisato di non avere mai intrattenuto alcun rapporto di amicizia o altro tipo di frequentazioni con il suo aggressore, se non di conoscerlo semplicemente di vista perché inquilino dello stesso condominio.

Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Christine Von Borries con i carabinieri di Oltrarno e Firenze Pitti. L'uomo aveva potuto introdursi nell'appartamento semplicemente perché aveva rubato le chiavi alla madre, che le aveva per fare le pulizie in casa. Una volta trovato il sospettato, in caserma sono emersi sul suo corpo i segni dei graffi lasciati dalla donna. Dopo l'arresto, il ventenne si trova ora in carcere a Sollicciano.

