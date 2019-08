Possibile caso di febbre del Nilo, accertamenti a Firenze

Sono in corso sono a Firenze da parte dell'Asl Toscana Centro accertamenti per un caso sospetto di West Nile, virus conosciuto anche come febbre del Nilo. Il caso è stato segnalato dall'azienda sanitaria ma non ancora confermato dall'Istituto superiore di sanità. Sono in corso gli esami sul paziente, il quale presenta sintomi compatibili con questa patologia. Il virus è trasmesso dalla puntura delle zanzare comuni e causa generalmente sintomi lievi che possono passare inosservati, ma in persone anziane o in soggetti a rischio può provocare una malattia grave e potenzialmente mortale, con meningite e encefalite.

