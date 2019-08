Festa della Liberazione di Campi Bisenzio, il programma della rassegna

Dentro i festeggiamenti della Liberazione di Campi Bisenzio, il 2 settembre 2019, come Radio Revoluciòn, ANPI Campi Bisenzio e Circolo ARCI SMS Sant'Angelo a Lecore, organizziamo un evento storico/culturale per omaggiare il grande giorno di festa per la nostra cittadina e coltivare i valori dell'antifascismo. L'evento si svolgerà il giorno 5 Settembre presso il Parco del Circolo ARCI SMS Sant'Angelo a Lecore di Campi Bisenzio.

PREMESSA STORICA

Il 25 luglio 1943 Mussolini viene arrestato, creando la temporanea illusione della fine del regime e della guerra. Seguiranno i mesi delle peggiori sofferenze per il popolo italiano, ma in quelle ore si festeggiò in tutta Italia la destituzione del Duce. Da Casa Cervi partì uno degli eventi spontanei più originali, con una grande pastasciu tta offerta a tutto il paese, distribuita in piazza a Campegine dalla famiglia, per festeggiare, come disse Papà Cervi, il "più bel funerale del fascismo". Da più di vent'anni questa festa antifascista, popolare e genuina, rivive nell'aia del Museo Cervi, mantenendo intatto lo spirito di quei giorni.

PROGRAMMA:

Giovedi 5 settembre 2019 - "Pastasciutta Antifascista a Campi Bisenzio" al Circolo ARCI SMS Sant'Angelo a Lecore, pastasciutta gratis.

Ore 18.00 - Presentazione del libro "Io che conosco il tuo cuore" di ADELMO CERVI, con la presenza dell'autore. Adelmo Cervi è figlio di Verina Castagnetti e Aldo, terzogenito dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943. Adelmo aveva appena compiuto quattro mesi. Questa è una storia vera, talmente vera che sembra un romanzo. Il romanzo d'amore di chi sa bene che l'amore si nutre d i libertà.

Ore 20.00 - Pastasciutta offerta a tutti i partecipanti.

Sarà inoltre possibile, all'interno dell'iniziativa, acquistare coccoli con salumi e patatine fritte a prezzi popolari.

Ore 21.00 - Spettacolo Multietnico con i ragazzi di Vicofaro, sarà presente Don Massimo Biancalani

- Concerto dei "Fratelli Rossi"

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Stampa

