Furti in appartamento a Scandicci, ladro si nasconde in bagno: arrestato

Arrestato un 33enne georgiano senza fissa dimora per un furto in casa avvenuto in via Vivaldi a Scandicci. La scorsa notte i carabinieri lo hanno sorpreso nel bagno dell'appartamento che aveva scelto per il suo furto. A dare l'allarme alcuni residenti. Con sé il trentenne aveva ancora molte cose trovate in casa, e poi restituite ai residenti nel frattempo rientrati in città. Lo scasso era avvenuto con del materiale artigianale e delle fascette in plastica trasparente che, spiega una nota dei militari, serve a monitorare la presenza di persone in casa. Dopo una notte in camera di sicurezza, l'uomo verrà giudicato questa mattina nel processo per direttissima.

