Governo, Scipioni (Lega): "Sgomento dei militanti M5S Firenze, col Pd alleanza innaturale"

"Sono profondamente convinto - dichiara il segretario provinciale della lega di Firenze Alessandro Scipioni - che la voce dei grillini fiorentini sia corrispondente alla voce dei pentastellati in tutta Italia. Basta guardare la pagina e Movimento Cinque Stelle Firenze per vedere tutte le reazioni di sgomento e rabbia della gente. Frasi che chiaramente esprimono la volontà di non fare accordi con quei Partito Democratico che è stato sempre messo all'indice come un nemico dal movimento oggi guidato da Luigi Di Maio, parole che accusano di viltà e di trasformismo.

"Io sono pienamente convinto che il popolo pentastellato non avallerà mai a Firenze , come in Italia, la nascita di una mostruosità come il governo giallo rosso (o, con un po’ di onestà intellettuale, “giallo-rosa” visto che quelli del Partito Democratico sono abbastanza sbiaditi come comunisti, almeno dal punto di vista formale)".

"Oggi si chiede ai Cinque Stelle di rinnegare se stessi e di diventare un’altra cosa, qualcosa di informe ed ideologicamente confuso che causerebbe un danno non solo di immagine ma anche e soprattutto di sostanza al loro Movimento. Matteo Salvini è riuscito a mostrare al popolo italiano Il vero volto di coloro i quali sarebbero disposti a fare qualsiasi cosa pur di mantenere la poltrona. Perciò appaiono grottesche le dichiarazioni del consigliere De Blasi, che mette alla base della disponibilità a collaborare quella che dovrebbe essere una totale marcia indietro del Partito Democratico su quelle infrastrutture che si è sempre vantato di sostenere".

"Questa è un alleanza innaturale e, differentemente da quanto auspica De Blasi, sarebbe l'anima del cambiamento dei pentastellati ad essere sacrificata, non certo la strategia di un partito di potere come quello che si sta facendo trainare da Renzi, addirittura a dispetto di un congresso dove era stato messo da parte".

Fonte: Lega provinciale Firenze

