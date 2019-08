Incidente sul lavoro a Ponte a Egola questa mattina intorno alle 9. Un operaio 44enne è rimasto ferito cadendo da una scala mentre si trovava a lavoro in via Romaiano a San Miniato ed è stato soccorso dai sanitari della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno in codice giallo. L'uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso di Pisa con l'elisoccorso Pegaso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

