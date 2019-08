La Casa culturale lancia l'appalto per il bar a San Miniato Basso

Si rende noto che il Circolo ARCI Casa Culturale San Miniato Basso, è disposto a valutare l’affidamento del servizio di appalto di gestione di spaccio per la somministrazione di alimenti e bevande in circolo privato.

Per tale ragione si chiede, a chi fosse interessato, di inviare una lettera di presentazione per la propria candidatura all’affidamento del servizio.

Il Consiglio di amministrazione del circolo si riserva, a suo insindacabile giudizio, di fissare dei colloqui con i soggetti che verranno ritenuti più interessanti.

Non verranno prese in considerazione presentazioni da parte di soggetti sprovvisti di esperienza nel settore, inoltre i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti necessari a poter gestire detto tipo di attività.

Le presentazioni dovranno pervenire entro il 12 settembre 2019.

Il giorno 9 settembre 2019 alle ore 21.30 si terrà un incontro con chi volesse informazioni, a tale incontro potranno partecipare solo i soggetti che ne avranno fatto apposita richiesta e si saranno identificati, presso i locali della Casa Culturale al piano secondo lato pizzeria.

Tutte le comunicazioni e lettere di presentazioni dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo:

propostegestorisanminiatobasso@gmail.com

Fonte: Circolo ARCI Casa Culturale San Miniato Basso

