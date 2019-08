Lavori al Palazzo del Picchetto, cambia la viabilità

Parte domani, mercoledì 28 agosto, l’intervento programmato dalla direzione regionale dell’Agenzia del Demanio per la messa in sicurezza del “Palazzo del Picchetto”.

I lavori dureranno un mese.

Per consentire lo svolgimento delle attività del cantiere in condizioni di sicurezza, dal 28 agosto al 29 settembre saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

1) divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto via delle Galere compreso tra via Santa Barbara e via del Pantalone, e nel tratto di via Santa Barbara compreso tra via delle Galere e via Grande, eccetto mezzi dell'impresa esecutrice dei lavori e veicoli di soccorso/emergenza;

2) divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto di via delle Galere compreso tra piazza della Repubblica e via del Pantalone, del tratto di via delle Galere compreso tra via dell'Angiolo e via Santa Barbara, del tratto di via del Pantalone compreso tra via della Posta e via delle Galere, del tratto di via Santa Barbara compreso tra via della Posta e via delle Galere;

3) divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto di via della Posta compreso tra via della Posta e via Santa Barbara, e del tratto di via dell'Angiolo compreso tra via della Posta e via delle Galere (al fine di consentire a corretta collocazione dei veicoli in sosta secondo il nuovo senso di marcia temporaneo, e per posizionare gli spazi di sosta per veicoli delle persone disabili abrogati in conseguenza dei divieti previsti al paragrafo precedente;

4) istituzione del doppio senso di marcia, disciplinato con senso unico alternato a vista, nel tratto di via delle Galere compreso tra via del Pantalone e piazza della Repubblica, nel tratto di via delle Galere compreso tra via dell'Angiolo e via Santa Barbara, nel tratto di via del Pantalone compreso tra via della Posta e via delle Galere, nel tratto di via Santa Barbara compreso tra via della Posta e via delle Galere;

5) istituzione del senso unico di marcia nel tratto di via della Posta compreso tra via del Pantalone e via dell'Angiolo (direzione via del Pantalone – via dell'Angiolo) e nel tratto di via dell'Angiolo compreso tra via della Posta e via delle Galere (direzione via della Posta – via delle Galere);

6) istituzione del “fermarsi e dare precedenza” in via del Pantalone in prossimità dell'intersezione con via della Posta, e in via Santa Barbara in prossimità dell'intersezione con via della Posta;

7) istituzione della “direzione obbligatoria a sinistra” in via del Pantalone in prossimità dell'intersezione con via della Posta e in via Santa Barbara in prossimità dell'intersezione con via della Posta;

8) istituzione del “fermarsi e dare precedenza” in via delle Galere in prossimità dell'intersezione con via dell'Angiolo;

9) istituzione della “direzione consentita diritto/sinistra” in via delle Galere in prossimità dell'intersezione con via dell'Angiolo;

10) istituzione del “fermarsi e dare precedenza in via dell'Angiolo in prossimità dell'intersezione con via delle Galere;

11) istituzione delle direzioni consentite sinistra/destra in via dell'Angiolo in prossimità dell'intersezione con via delle Galere.

Il transito pedonale sarà interdetto in via delle Galere e in via Santa Barbara, sul marciapiede lato Palazzo del Picchetto.

In tutti i tratti stradali interessati dal provvedimento è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Tutti i divieti di sosta temporaneamente istituiti comporteranno l'abrogazione dei relativi spazi di sosta gestiti da Tirrenica Mobilità.

Sarà garantito il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza e l’accesso alle abitazioni, alle uscite di sicurezza e alle attività.

