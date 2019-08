Publiacqua informa i cittadini del Comune di Lastra a Signa che causa lavori urgenti di rinnovo della rete acquedottistica, dalle ore 9.00 di giovedì 29 agosto, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: Via Gramsci (dall'incrocio con via Leonardo Da Vinci a Via Fratelli Rosselli) e via Giordano Bruno. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel primissimo pomeriggio

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa

