Lega Giovani Firenze, Picchielli in tour tra Paesi Baltici e Scandinavia

Nei giorni scorsi il Coordinatore Provinciale Lega Giovani Firenze Andrea Picchielli (facente parte dello staff delle relazioni internazionali del movimento giovanile della Lega) ha fatto un tour tra Paesi Baltici e Scandinavia, incontrando i movimenti giovanili di alcuni partiti alleati.

A Tallinn Picchielli ha incontrato i giovani di EKRE (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond -Partito Popolare Conservatore Estone), tra i quali il Parlamentare Ruuben Kaalep, che lo ha accompagnato nella visita al Riigikogu, il Parlamento Estone.

In Svezia a Stoccolma , il Coordinatore Provinciale Lega Giovani Firenze ha incontrato i giovani del partito Sverigedemokraterna (Democratici Svedesi), in particolare il Parlamentare Tobias Andersson (con cui ha visitato il Parlamento Svedese), leader del movimento giovanile, e il Coordinatore delle relazioni internazionali Gabriel Kroon.

Infine ad Helsinki Picchielli ha visto una delegazione del movimento giovanile di Perussuomalaiset (Veri Finlandesi), capitanata dal leader Asseri Kinnunen con cui ha fatto tappa all' Eduskunta, il Parlamento Finlandese.

"Con tutti i movimenti sono stati affrontate molte tematiche, confermando le linee condivise in materie come l'immigrazione e l'islamizzazione da combattere, a favore di una politica improntata alla difesa delle culture nazionali e locali. Inoltre c'è la comune idea di cambiare questa Unione Europea delle banche e dei poteri forti, lottando per trasformarla in un'Europa dei Popoli. Gli amici estoni, svedesi e finlandesi sono stati invitati alla prossima giornata giovanile della manifestazione di Pontida che si svolgerà nella cittadina bergamasca il giorno 14 settembre prima del grande appuntamento con i big il giorno successivo."

Fonte: Ufficio stampa

