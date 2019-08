Livorno ricorda la senatrice Edda Fagni

Domani, 28 agosto, ricorre l’anniversario della morte della senatrice Edda Fagni, avvenuta nel 1996. L’Amministrazione comunale ricorda la figura di questa politica tanto amata dai livornesi che nel corso della sua esistenza riuscì ad affermare le proprie idee con modestia ed umiltà.

Sindacalista ed assessora all’istruzione e alla cultura negli anni 1975-1980 la vicesindaca Monica Mannucci la ricorda come “ una donna straordinaria e attivista che, a distanza di tanti anni, richiama la mia stessa esperienza politica, formativa e sindacale”. “Intercorrono tanti anni tra la mia esperienza e quella di Edda –tiene a sottolineare la vicesindaca – ma il percorso non cambia; mi auguro che anch’io possa realizzare per la mia città quello che Edda ha fatto per Livorno in particolare nel campo dell’istruzione, promuovendo il benessere dei bambini e il sostegno alle famiglie, una cultura della genitorialità diffusa e condivisa che anch’io sosterrò in linea con i tempi e le problematiche di oggi”.

Fonte: Comune di Livorno

