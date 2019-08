L'Oscar della Creatività a una toscana doc, successo per Lodovica Rebechi

L'Oscar della Creatività va a una ragazza toscana. Lodovica Rebechi sarà premiata a Montecarlo, nel Principato di Monaco, il prossimo 14 settembre; il riconoscimento, organizzato da ArtExpò Gallery, le sarà consegnato all'Hotel de Paris nel salone Jacques Premier.

Si tratta di un prestigiosissimo riconoscimento per la 29enne artista di Castelnuovo Garfagnana, che però ha vissuto gran parte della sua vita a Staffoli (Santa Croce sull'Arno). Di recente ha ricevuto il plauso - e non solo - di Vittorio Sgarbi all'Art Expo di Mantova, ma le soddisfazioni non finiscono, anzi, sono in crescendo.

Una delle sue opere riceverà l'ambito premio in terra monegasca e per Lodovica Rebechi è un altro passo importantissimo per la sua carriera di artista.

