Da San Miniato a 'Meritare l'Italia': Marco Greco alla scuola di politica di Renzi

Sabato 24 agosto si è chiusa un'esperienza importante per Marco Greco, consigliere comunale di San Miniato. Il 29enne di Cigoli - leader di preferenze alle ultime elezioni comunali - ha preso parte a Castelvecchio Pascoli (Barga) a Meritare L'Italia. Quattro giornate formative con Matteo Renzi per "costruire una visione di futuro e combattere le fake news", come riporta il sito ufficiale.

Dal 21 al 24 agosto, in piena Garfagnana, Greco e altri politici under 30 hanno affrontato una scuola politica che non era solo una semplice scuola politica. Stando a quanto riporta Greco si è trattato di una "occasione per sviscerare temi attuali con prospettive future".

Dall’economia sostenibile alle start-up, dal fisco al sociale, dall’ambiente ai giovani nei processi decisionali: tutto questo è stato dibattuto a Meritare L'Italia. I giovani, ovviamente, erano al centro del dibattito.

"Sono stati giorni affascinanti. I giovani di oggi, come quelli di ieri, non vogliono prendere il futuro che gli capita. I giovani di oggi, come quelli di ieri, vogliono assumersi la responsabilità di disegnare il futuro. Perché il futuro arriva, sempre. Accettiamo il rischio di meritarci l’Italia. Perché crediamo che il merito sia la chiave di lettura per un’Italia protagonista del futuro" così Greco commenta la sua esperienza.

