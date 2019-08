Muore a 52 anni Claudio Viviani

È morto a soli 52 anni, nella notte tra domenica e lunedì, Claudio Viviani, di Titignano, nel comune di Cascina. A causare il decesso un malore improvviso, intorno alle ore 22. Inutili i soccorsi e il trasporto all'ospedale di Cisanello, Viviani è morto poco dopo l'arrivo, prima ancora di essere operato d'urgenza. Ne dà notizia il quotidiano Il Tirreno.

Grande appassionato di sport e tifoso del Pisa, era dirigente della squadra di calcetto di Titignano. Lavorava per la la Cooperativa plus e per anni è stato occupato alla stazione di servizio della Esso a San Lorenzo alle Corti. I funerali si sono tenuti oggi, alle ore 16 nella chiesa di Titignano.

