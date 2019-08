È nata Scandicci a Sinistra, i 23 promotori: "Costruiamo un nuovo progetto politico"

È nata Scandicci a Sinistra, un'associazione che ha l'ambizione di agire sul territorio di Scandicci, e non solo, con l'obiettivo di promuovere la partecipazione politica e sociale delle cittadine e dei cittadini, ed incentivare la consapevolezza e la crescita civile, intesa come difesa dei valori della legalità, dell’etica pubblica e della partecipazione politica. In un momento assai difficile, in cui il vento sembra spingere in tutt’altra direzione, i 23 soci fondatori di Scandicci a Sinistra sono infatti convinti che non sia giusto ammainare le vele e lasciarsi andare alla deriva ma sia necessario resistere e provare a costruire un progetto nuovo, che parta dal territorio in cui vivono e cerchi di guardare ad un futuro diverso e migliore.

E su questa strada provi ad incontrare e dare spazio a tante persone che lo desiderano e siano disposte a dare il loro contributo. Concreto e disinteressato. L'associazione opererà in vari campi, che cercherà sempre di declinare su scala territoriale. Dalla promozione della politica intesa come partecipazione democratica, alle azioni di solidarietà e di cooperazione, dal sostegno a un tipo di sviluppo capace di creare inclusione e coesione sociale, alla promozione dei diritti a tutti i livelli.

Facendo riferimento costante ai valori della Costituzione, della Resistenza e dell'Antifascismo, ripudiando ogni forma di razzismo e violenza. Con il suo operato intende contribuire alla tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, contro la discriminazione ed ogni forma di sfruttamento, per la promozione del diritto al lavoro, in particolare ai giovani, alle donne, agli immigrati, ai precari. Si impegnerà inoltre per realizzare una società eco - compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e della giustizia climatica l'architrave di una società e di un'economia sostenibile ed individui come elementi fondanti della propria azione la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale, promuovendo la cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, anche attraverso percorsi di costante riqualificazione del territorio e dell’ambiente urbano. Centrale sarà anche la lotta per l'affermazione dell a cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati per la promozione di politiche partecipative finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizion e di luoghi e spazi sociali.

“Dopo il buon risultato elettorale - afferma la Presidente Chiara Criscuoli - che ha permesso alla lista Scandicci a sinistra di far eleggere un Consigliere comunale e portato il Sindaco Fallani a scegliere fra i suoi component i uno degli assessori della propria Giunta abbiamo deciso di strutturare e stabilizzare quella esperienza, formata da persone con provenienze politiche e culturali diverse, accomunate dai valori sopra descritti, che contribuiranno a rendere l’associazion e Scandicci a Sinistra una realtà propositiva e attiva sul territorio per i prossimi anni. Oltre a Chiara Criscuoli, eletta Presidente, le altre cariche dell’associazione sono ricoperte da Massimo Dreucci, Vice Presidente, Gianni Basiliani, Tesoriere, Nic colò Corsi, Federica Benvenuti, Silvia Pagliai, Margherita Baravelli e Marco Becattini, fanno invece parte del Consiglio Direttivo, al quale partecipa come Invitato Permanente Alessio Babazzi in qualità di Consigliere comunale eletto per la Lista Scandicci a Sinistra. Dopo l’ormai imminente pausa estiva l’Associazione darà vita ad una serie di iniziative rivolte a chi vive e lavora a Scandicci ed alle tante realtà associative che ne animano la vita economica, culturale e sociale. Chi volesse intanto contatt arla può scrivere all’indirizzo mail ..... , tranquillo che una risposta non mancherà

Fonte: Scandicci a Sinistra

