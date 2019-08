Non dichiara 400mila euro di ricavi, scoperto nel Senese

La guardia di finanza di Siena ha scoperto un evasore totale nella zona dell'Amiata. Il titolare di un'azienda di fabbricazione di articoli da viaggio, borse e pelletteria, secondo quanto accertato dalle fiamme gialle, non ha presentato le dichiarazioni dei redditi per oltre 400mila euro.

I militari hanno riscontrato le risultanze contabili e i documenti rinvenuti in sede di apertura della verifica, con quelli acquisiti dai controlli incrociati ai clienti e fornitori dell'azienda sottoposta ad ispezione fiscale. I dati sono stati incrociati con quelli estrapolati dagli applicativi informatici in uso alla guardia di finanza, e hanno consentito di ricostruire il reale volume d'affari posto in essere dall'impresa manifatturiera.

