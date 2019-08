Era stato allontanato dal tetto coniugale dopo numerosi maltrattamenti e minacce nei confronti della moglie e non poteva avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati. Ma questo evidentemente non è bastato e così un 52enne italiano di Pontedera è stato trasferito agli arresti domiciliari dai carabinieri della locale stazione. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Pisa. Infatti erano state segnalate numerose volte in cui l'uomo non ha rispettato questi obblighi.

