Notte jazz a 'Il Castello' con Scott Hamilton & Champian Fulton Trio

Continua la proposta di Jazz a Certaldo Alto promossa da Global Music Foundation e Associazione Global Music e con la collaborazione di Hotel/Ristorante il Castello e Castello’s Jazz Bar. Nell’ambito di un corso che si terrà proprio al Hotel Il Castello dal 28 al 31 agosto e che tra i docenti vede anche il sassofonista Scott Hamilton e la cantante e pianista Champian Fulton.

Venerdì 30 agosto ore 22, Ristorante Il Castello, Via della Rena 6, Certaldo Alto, ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 0571 1900261, si terrà il concerto di Scott Hamilton & Champian Fulton Trio. La formazione sarà composta da Scott Hamilton – sax; Champian Fulton – voce e pianoforte; Arnie Somogyi – contrabbasso; Stephen Keogh – batteria. Il gruppo è guidato dal gigante del sax statunitense Scott Hamilton, uno dei più importanti artisti del mainstream jazz che segue le orme dei leggendari Ben Webster, Lester Young, Coleman Hawkins e Stan Getz. Il concerto sarà come un tuffo nello di swing – i musicisti sono tutti maestri nel loro genere – e faranno rivivere il cosiddetto Great American Songbook dando prova della vitalità della tradizione nel jazz. Champian Fulton, cantante e pianista molto richiesta sia nei festival internazionali come nei jazzclubs in tutto il mondo è stata nominata due volte Rising Jazz Star of the Year dalla rivista Downbeat e ha collaborato con giganti del jazz quali Lou Donaldson, Clark Terry, Louis Hayes e Buster Williams e altri. Il quartetto è completato da due veterani del jazz britannico ed europeo in generale che hanno collaborato negli anni con i più grandi musicisti in circolazione: Arnie Somogyi al contrabbasso e Stephen Keogh alla batteria.

Parallelamente al corso di musica si terrà anche un corso di Tai Chic on il maestro Luciano Vida. Questo a testimoniare che le attività di Global Music coprono un territorio vasto di diverse forme di arte e cultura.

Per info sui concerti:

info@albergoilcastello cell. 347 9031027

Per info sul corso: www.globalmusicfoundation.org

Per prenotazioni posti al concerto

info@castellocertaldo.com 05711900261

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

