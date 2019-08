Palazzetto dello sport di Montelupo, si contano i danni e si cercano soluzioni

Ieri pomeriggio a Montelupo si è verificato un fenomeno atmosferico la cui portata ha lasciato tutti stupiti e che poteva avere conseguenze ben più gravi, un 'Wet downburst'.

Il giorno dopo le questioni aperte sono due.

1. Trovare un luogo per consentire il regolare svolgimento delle attività sportive

2. Capire a quanto ammontano i danni e quali sono i tempi necessari per sistemare il palazzetto

Per quanto riguarda il primo aspetto l’amministrazione comunale si è attivata già da ieri sera chiedendo la disponibilità ai comuni dell’Unione e a quello di Lastra a Signa.

«Devo dire che ho trovato tanta disponibilità nei miei colleghi, che ringrazio e già nei prossimi giorni potremo essere in grado di completare il calendario », afferma il sindaco Masetti.

«Come amministrazione poi avevamo già previsto di intervenire sulla copertura. – prosegue Masetti - Per fugare qualsiasi dubbio e anche illazione voglio specificare che l’intervento di rifacimento era stato deciso in ragione di alcune infiltrazioni che avvenivano solo in caso di piogge particolarmente intense e che non hanno nulla a che vedere con i danni causati dalla perturbazione di ieri. Qualsiasi struttura sarebbe stata danneggiata da un fenomeno tanto violento».

L’intervento previsto consisteva nella completa sostituzione dello strato esterno e nel rifacimento del sistema di raccolta delle acque piovane. La gara è nella fase di completamento ed era prevista una durata di 60 giorni per i lavori.

Ora sia i tempi di realizzazione che la stima dei costi dovranno essere rivisti, ma il fatto stesso che fosse previsto un intervento di sistemazione consentirà di ripristinare la struttura in tempi brevi. L’amministrazione esprime solidarietà nei confronti dell’associazione ASP e assicura il proprio impegno affinché le atlete possano tornare presto nella loro “casa”.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino