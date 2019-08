Una panchina rosa a Lamporecchio, la prevenzione prima di tutto

L’associazione Intrecci con il Patrocinio del Comune di Lamporecchio, organizza per Sabato 7 settembre 2019 un evento di sensibilizzazione per la ricerca contro il carcinoma mammario, un Aperitivo in Rosa con musica dal vivo in piazza IV Novembre per raccogliere fondi per l’Associazione Annastaccatolisa ONLUS, associazione valdinievolina che si occupa di sostegno alla ricerca, alla cura e alla prevenzione dei carcinomi mammari.

Nell’occasione verrà inaugurata, all’interno del Progetto “La rete delle Panchine Rosa”, la panchina rosa di Lamporecchio.

L'idea della panchina rosa nasce per sensibilizzare la collettività sul tema della prevenzione del tumore al seno, ricordando l’importanza di prendersi cura ogni giorno della propria salute e di non dimenticare quanto sia fondamentale la prevenzione per permettere, nei casi di risposta positiva, di effettuare una diagnosi precoce. Con questa idea progettuale Annastaccatolisa propone, attraverso la presenza simbolica di una panchina rosa, di diffondere ogni giorno la cultura della prevenzione.

Proprio il grande valore simbolico del progetto “Rete delle panchine rosa” ha spinto l’amministrazione comunale di Lamporecchio a concedere il patrocinio all’evento, in quanto la ricerca medica e la prevenzione sanitaria sono alla base della salute globale della cittadinanza che ci sta a cuore

