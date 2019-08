Prelievo ungulati: ecco i referenti locali per richiedere intervento

L’ATC (Ambito Territoriale di Caccia) 5 Firenze Sud informa di aver attivato, in accordo con i Comuni coinvolti, un nuovo servizio di prelievo ungulati, in vista della stagione di vendemmia.

In aree come Figline e Incisa Valdarno, soggette al danneggiamento della produzione vitivinicola da parte di questi animali selvatici, sono stati individuati dei referenti a livello comunale, contattabili direttamente dagli agricoltori locali per richiedere un intervento.

Sarà compito di questi referenti provvedere ad orientare l’azione dei cacciatori locali, sulla base delle segnalazioni ricevute.

In caso di presenza di cinghiali, quindi, ci si potrà rivolgere a: Oriano Prosperi al 3394341599; Alessandro Innocenti al 3358367816; Marcello Morandini al 3337048855.

In presenza di caprioli, invece, ci si potrà rivolgere a: Edward Viciani al 3351292584; Piero Biagioli al 3483976720; Giuseppe Roschi al3661045921.

Infine, in presenza di daini o cervi, il referente da contattare è Sergio Benci, al numero 3333443442.

Si precisa che i referenti locali operano a titolo volontario, rispettando modi, tempi e aree di intervento previste dai provvedimenti autorizzativi della Regione Toscana e che l’ATC 5 Firenze Sud promuove le sue azioni di controllo ai sensi dell’art. 37 LRT 3/94.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa

