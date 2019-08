Premio artistico-letterario Ponte Vecchio 2019, ecco i vincitori

C'è un Premio che parte da Firenze e unisce città e generazioni.

E' il Premio artistico- letterario Ponte Vecchio, patrocinato dalla Regione Toscana, ideato da Marzia Carocci e giunto alla V edizione.

Tempo di bilanci. Sono stati valutati gli oltre 400 elaborati arrivati per le 4 sezioni: A. poesia a tema libero , B. fiabe e racconti per l'infanzia, C. racconti tema libero e D. arti figurative.

La giuria, presieduta da Annamaria Pecoraro, ha terminato il lavoro di valutazione.

È composta da: Sez A. Alessandra Barucchieri, Flora Gelli, Francesca Luzzio. Sez B Gaia Simonetti, Claudia Piccini, Sandra Carresi. Sez C. Luisa Bolleri, Massimiliano Fancelli, Fabio Fratini, Carmine Liccardi. Sez D. Alberto Lovisi, Andrea Gelici, Alfredo Biagini.

ll Premio alla carriera andrà a Silvio Relandini, direttore dell'Istituto italiano per la tecnologia musicale e presidente dell' Associazione Onda Quadra di Roma

La premiazione e' in programma sabato 5 ottobre presso il Teatro di Cestello, Piazza Cestello 4, a partire dalle ore 15:00. E' prevista l'antologia del Premio.

Ad accompagnare le letture al pianoforte sarà il maestro Lorenzo Maria Scultetus.

" La ricchezza del Premio è la varietà di stili e talenti- spiega la presidente Marzia Carocci- offre l'occasione di confrontarsi e far emergere le potenzialità degli artisti. È bello che a partecipare siano diverse generazioni".

Fonte: Ufficio stampa

