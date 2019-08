Premio Umberto Chirici, fino al 31 ottobre si possono inviare elaborati

Per ricordare la passione e la professionalità di Umberto Chirici, giornalista fiorentino, capocronista e caporedattore del quotidiano "La Nazione" e consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, la moglie e giornalista Titti Giuliani Foti con la Fondazione dei Giornalisti della Toscana e la collaborazione di Enel, promuove la prima edizione del premio Umberto Chirici "CRONISTA: UN MESTIERE, UNA PASSIONE".

Il Premio vuole mettere in evidenza come il mestiere del giornalista preparato e attento, autorevole nella sua indipendenza, pronto a cogliere le novità professionali e forte della tradizione, sia un valore da tramandare, anche e soprattutto in tempi di informazione globalizzata.

Possono partecipare al premio gli iscritti all'Ordine dei giornalisti della Toscana. Sono ammessi articoli e inchieste pubblicati su quotidiani, periodici e testate giornalistiche on line che abbiano come oggetto temi di attualità e di cronaca.

dal 15 aprile 2019 al 31 ottobre 2019. Copia dell'articolo corredato dalla pagina di giornale o della pagina web su cui è stato pubblicato, con indicazione della testata e data di pubblicazione, deve essere inviato via mail all'indirizzo PremioUmbertoChirici@gmail.com , insieme ad un breve curriculum professionale dell’autore. Gli articoli devono essere inviati

Tra gli articoli, a insindacabile giudizio della Giuria, sarà premiato il migliore articolo, al cui autore sarà assegnato un premio di 1000 euro. Altri due premi di 500 euro ciascuno saranno assegnati agli autori di altrettanti articoli di particolare interesse. Eventuali menzioni particolari saranno a giudizio della Giuria.

La premiazione avverrà entro dicembre 2019.

Per maggiori informazioni:

info@fondazioneodgtoscana.org oppure tel: 055.289920

