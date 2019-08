In rientro a scuola Pomerigginsieme aiuta nei compiti estivi

Per tutti gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori che siano rimasti indietro con i compiti per le vacanze estive, Pomerigginsieme offre un nuovo servizio di aiuto compiti. Per questa settimana e la prossima, c’è la possibilità di iscriversi e di partecipare, sia la mattina che il pomeriggio, a sedute individuali con le nostre operatrici che supporteranno i ragazzi nel fare i compiti. La sede, come sempre, è quella di Pomerigginsieme, in Via Caverni, 60, a Montelupo Fiorentino. Per maggiori informazioni, o per iscriversi, contattare lo 0571913339.

Fonte: Ufficio stampa

