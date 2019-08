Ruba bici a coppia di turisti tedeschi che lo insegue e lo ferma, arrestato

Nella corso della serata di ieri, una coppia di turisti tedeschi, dopo aver deciso di fare una passeggiata in via de’ Neri, ha parcheggiato le biciclette legandole ad un’apposita rastrelliera. Mentre stazionavano a poche decine di metri da queste, hanno notato due uomini che, dopo aver tagliato la catena, si sono impossessati delle bici e tentavano di allontanarsi pedalando in direzioni opposte.

I due turisti si sono lanciati all’inseguimento a piedi dei due ladri, ma sono riusciti a bloccarne uno solo e a recuperare una delle due biciclette. Il ladro è stato consegnato dai turisti a un equipaggio del Norm di Firenze nel frattempo intervenuto. L’altro malvivente, nonostante le serrate ricerche messe in atto, è riuscito a dileguarsi. L'uomo fermato, un 50enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato in concorso con altra persona rimasta ignota, e sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di oggi.

