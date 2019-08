Sesa, bilancio record. Castellacci e Fabbroni: "Attenzione a capitale umano, ambiente e comunità"

Il Gruppo SeSa di Empoli, colosso dell'IT nel segmento business, ha approvato il report di sostenibilità dedicato alle attività sociali, ambientali e di sviluppo del capitale umano al 30 aprile 2019. A presentarli quest'oggi nella sede di via del Pino il presidente Paolo Castellacci e l'amministratore delegato, Alessandro Fabbroni.

Intanto i dati generali: 150,5 milioni di euro il valore aggiunto netto, 127,9 dei quali dedicati agli stakeholder: un aumento del 20,8 % rispetto al 2018. Il valore aggiunto distruibuito al personale è di 96,3 milioni di euro, in aumento del 21,8% rispetto allo scorso anno.

Ora i numeri: al 30 aprile sono circa 2mila i dipendenti operanti in Sesa, il 98% dei quali assunti a tempo indeterminato, 300 in più rispetto allo scorso anno. 145 di questi sono apprendisti e 41 tirocinanti inseriti in percorsi di formazione interni dopo attività di reclutamento. La formazione per tutti i dipendenti è stata di oltre 18mila ore per circa due terzi dei dipendenti.

Particolare rilievo è stato dato al welfare aziendale. Cinque i programmi dedicati a migliorare la qualità della vita dentro e fuori Sesa. Pensiamo alle borse di studio, alle colonie estive e ai programmi di studio all'estero per i figli dei lavoratori, ai contributi abitativi per chi si trasferisce fuori dal nucleo familiare di origine, ai contributi per i mezzi pubblici, ai 'flexible benefit' per ogni lavoratore, alle borse di studio personali per chi decide di continuare la formazione, all'asilo nido e alle mense aziendali.

Fuori dai lavoratori, un occhio al mondo esterno e alla tutela ambientale. Sono stati 50 gli interventi filantropici fatti in coordinamento con la Fondazione Sesa, per un totale di 150mila euro. Nonostante la crescita del personale e dei ricavi, Sesa è riuscita a ridurre i consumi di carta, legno e plastica dalle 171,8 alle 126,2 tonnellate. In più l'energia rinnovabile è incrementata da 230 a 242mila kWh. Il risparmio energetico riguarda tra il 15 e il 20% del fabbisogno energetico totale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Elia Billero

Tutte le notizie di Empoli