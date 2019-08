Settembre Quarratino, Noemi e tanti altri ospiti tra i 90 eventi

A Quarrata “Settembre” significa musica, gastronomia, sport, tradizione, manifestazioni rurali, cultura e solidarietà. Con oltre 90 appuntamenti tra la fine di agosto e la seconda metà di ottobre, torna anche quest’anno il “Settembre Quarratino”. Il primo appuntamento, come di consueto, sarà l’apertura del Luna Park, giovedì 29 agosto, nelle piazze Aldo Moro e Berlinguer.

Appuntamenti centrali. Le iniziative centrali, sul palco centrale di piazza Risorgimento (tutte gratuite, con inizio alle 21) prenderanno il via il 31 agosto con “La musica è cambiata” di Sergio Mascagni, Alessandro Cristofori, Gianni Cerone e altri ospiti a sorpresa. Domenica 1 settembre alle 21 sarà premiato il rione vincitore del Palio 2019, dopodiché avrà inizio la serata “Happy birthday Byblos” con Soul Boys tribute band Spandau Ballet. A seguire Maurizio Tognarelli dj. Lunedì 2 settembre si esibiranno The Sweaters. Martedì 3, primo martedì del mese, è il giorno del patrono di Quarrata, la Madonna della Cintola e, come da tradizione, la mattina ci sarà la Fiera del Bestiame, a partire dalle ore 9, nel campo sportivo della Chiesa di Santa Maria Assunta. Dalle 18 alle 24 si svolgerà la Fiera del Gusto con showcooking e un percorso enogastronomico composto da 14 stand tra piazza Agenore Fabbri e la piazza coperta del Polo Tecnologico. Dalle 17 alle 24 in via Montalbano ci sarà il mercato straordinario serale e dalle 21, in piazza Risorgimento, il concerto della Filarmonica G. Verdi, la tombola organizzata dall’Avis e a seguire lo spettacolo pirotecnico allo stadio Raciti. Mercoledì 4 settembre serata dedicata al ballo liscio con l’Orchestra Castellina Pasi, con Elena Cammarone; giovedì 5 sarà la volta della musica latinoamericana dei Croma Latina, mentre venerdì 6 sarà Noemi a far tappa in piazza Risorgimento con il suo summer tour 2019 “Blues&love”. Sabato 7 il Centro commerciale Naturale e Rem Organization proporranno una sfilata di moda dei negozi di Quarrata. Domenica 8 la settimana si chiuderà con la rassegna di danza e ballo a cura delle scuole di danza quarratine.

Le mostre. Si inaugura domenica 1 settembre alle 17 al Polo Tecnologico di piazza Agenore Fabbri la mostra “I Maggini: una famiglia di ciclisti ai tempi di Bartali e Coppi”, dedicata ai fratelli Sergio, Luciano e Brunero Maggini, che da Quarrata sono stati protagonisti del ciclismo nazionale. La mostra, curata dall’Associazione Amici Casa di Zela, sarà aperta tutti i giorni dalle 21 alle 23 ed il sabato e la domenica dalle 17 alle 23.

Domenica 8 settembre sarà poi inaugurata una mostra delle opere di pittori e scultori di Quarrata, a cura di MagnificoIngegno – Arci Quarrata, che rimarrà aperta fino al 15 settembre (orario 17 – 24, info: 338 4075221). Sarà composta, tra l’altro, da opere dell’artista del legno Diego Sarti e dei 100 anni della Scuola d’Arte di Pistoia, di Agenore Fabbri, Tullio Biagioni e di Millo Giannini. Saranno esposti inoltre alcuni abiti di filet ed il divano-letto Lenzi 1926 (proprietà Magni).

Dal 17 al 22 settembre, sempre al Polo Tecnologico sarà allestita una mostra dedicata al fumetto, a cura di associazione Oria.

Altre iniziative. Novità, per quest’anno, la presenza dello Street Food, in piazza Risorgimento, che inaugurerà la stagione autunnale nel fine settimana del 20, 21 e 22 settembre. Appuntamento confermato, con la Marcia della Giustizia Agliana-Quarrata che quest’anno si svolgerà il 14 settembre. Si rinnova inoltre l’appuntamento con il Campus “Il Futuro Presente”, promosso dalla Fondazione Banca Alta Toscana e rivolto ai giovani degli ultimi anni delle scuole superiori. Non mancheranno appuntamenti sportivi, conferenze, presentazioni di libri, visite guidate e gite culturali, e tante altre iniziative sia nel centro della città che nelle varie frazioni del territorio. Sul sito del Comune il programma completo: https://bit.ly/2MDR1Ft

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

