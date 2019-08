Spacciavano cocaina e hashish nel Valdarno: nei guai tre pusher

Spacciavano cocaina e hashish nel Valdarno fiorentino ed aretino, dissimulando gli incontri con gli acquirenti come appuntamenti per “caffè ed aperitivi”. Dopo 6 mesi di indagine, però, i carabinieri hanno ricostruito la loro attività illecita. Per loro è scattata un’ordinanza cautelare con cui il GIP presso il Tribunale di Firenze ha disposto il divieto di dimora a Figline e Incisa Valdarno. A finire nei guai B.S. di 37 anni, G.A. di 20 anni e G.V. di 25 anni. Le indagini sono scattate a seguito di un’aggressione subita dall’esercente di un pubblico esercizio. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno identificato numerosi acquirenti e riscontrato le illecite condotte con mirati sequestri di dosi.

