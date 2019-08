Trovata morta legata al letto, la vittima si prostituiva

Non sarebbe un suicidio quello della 60enne brasiliana trovata morta legata al suo letto e con una vistosa ferita alla testa in un appartamento di Arezzo ieri sera. Pare che la donna si prostituisse e questo dettaglio non da poco abbia aperto nuove piste per le indagini. A dare l'allarme il marito, che da fuori nel Grossetano aveva provato a chiamare la moglie senza ricevere risposta. La donna è stata trovata legata al collo, l'asfissia assieme al grave trauma al capo potrebbero essere le cause concomitanti della morte. Il sopralluogo della polizia scientifica è stato fatto nella notte e nella mattina. L'autopsia dirà anche l'orario del decesso della donna.

Tutte le notizie di Arezzo