UniSi, a Arezzo corsi di formazione per professionisti che operano in contesti multietnici

Sono aperte le iscrizioni a due corsi di formazione gratuiti organizzati nell’ambito del progetto “Forward” del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell’Università di Siena con sede ad Arezzo e dedicato alle strategie per prevenire la radicalizzazione religiosa politica e culturale e supportare l’integrazione.

Si tratta di un corso sulle Soft skills per contesti sanitari multiculturali e di un corso sulla Lingua araba per la mediazione e la sicurezza. Ai corsi possono partecipare professionisti che operano in contesti multietnici e saranno a carattere esperienziale, per consentire di apprendere dalla propria esperienza e svilupparla in vista delle nuove sfide che le società multietniche presentano.

Il primo corso è rivolto a chi opera in contesti sanitari e ospedalieri nei quali la relazione con soggetti con stili di vita e abitudini diversi richiede la disponibilità ad apprendere nuove conoscenze utili in ambienti che sono sempre più ad alta densità multiculturale.

Il corso sulla Lingua araba per la mediazione e la sicurezza si rivolge a operatori e responsabili nei settori delle forze dell’ordine, della sicurezza pubblica e privata, dell’esercito, della pubblica amministrazione (in particolare negli enti locali), degli istituti penitenziari e di riabilitazione che vogliono acquisire le competenze linguistiche utili all’intercettamento e alla prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione. Il principale obiettivo del corso è l’acquisizione di ottime competenze di base nella comprensione e nell’espressione orale e scritta in lingua araba.

Le domande devono essere presentate entro il 6 settembre 2019.

Fonte: Università di Siena

