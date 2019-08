Vip Preparo Io Donna, Miria Franchi cerca la riconferma

Tre donne, tre professioniste pronte a sfidarsi a Vip Preparo Io Donna, la sfida culinaria al femminile dell'estate pisana, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Sindacato Italiano Balneari SIB. Teatro della divertente e appasionante sfida ai fornelli, in programma giovedì 29 agosto con inizio alle 20, sarà il Bagno Italia di Marina di Pisa.

A cercare la riconferma come Masterchef del Litorale Pisano sarà Miria Franchi, la responsabile relazioni esterne delle Terme di Casciana, già campionessa e trionfatrice assoluta nell'estate 2018. Franchi dovrà tuttavia confrontarsi con due sfidanti di tutto rispetto: da un lato Chiara Fiore, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa, la prima donna e il più giovane presidente di sempre. Dall'altro, la dott.ssa Enrica Ricchieri, specializzata in Nefrologia impiegata presso la Clinica di San Rossore e la Misericordia di Cascina. A giudicare la bontà di antipasto e primo piatto che le partecipanti dovranno preparare, a partire da una lista di ingredienti a sorpresa, sarà una giuria di autorità composta da: Patrizia Paoletti Tangheroni presidente del Teatro Verdi di Pisa, Gianna Gambaccini assessore alle Politiche Sociali del comune di Pisa, Donatella Fontanelli referente di ConfcommercioPisa, i giornalisti Sabrina Chiellini e Enrico Salvadori, Alessandro Novi comandante Polizia Municipale del Litorale Pisano, Donatella Donati direttore del Banco Bpm filiale di Marina di Pisa, Bruno Benvenuti chef, Francesco Martinelli imprenditore. A condurre la serata il giornalista Alessio Giovarruscio. Durante la serata si svolgerà una raccolta fondi per le attività dell'assocazione AGBALT a favore dei bambini affetti da neoplasie.

Vip Prepario Io Donna – Giovedì 29 Agosto ore 20 – Bagno Italia

