Era Volleyball Project, parte la stagione in B

È partita ufficialmente lunedì 26 agosto, con l’inizio della preparazione atletica, la nuova stagione dell’Era Volleyball Project che prenderà parte quest’anno, per la prima volta, al Campionato Nazionale di serie B maschile. La squadra, allenata da Mister Dario Sansonetti, dopo una breve parentesi per le presentazioni, ha da subito iniziato a sudare, alternando specifici esercizi atletici di potenza e velocità ad esercizi di tecnica. Agli ordini dello staff hanno iniziato a lavorare tutti i giocatori in rosa: Tommaso Lazzeroni (palleggiatore), Alessio Puccetti (palleggiatore), Federico Lumini (schiacciatore), Lorenzo Fruet(schiacciatore), Riccardo Grassini (schiacciatore), Ludovico Pantani (schiacciatore),Lorenzo Ferretti (centrale), Gabriele Coletti (centrale), Luca Grassini (centrale), Niki Hendriks (opposto), Vincenzo Tamburo (opposto) e Filippo Taliani (libero). L’arduo compito dell’allenatore sarà quello di riuscire ad amalgamare un organico del tutto nuovo, contraddistinto da giovani talentuosi e giocatori d’esperienza. Il tempo sarà quindi essenziale per far acquisire alla squadra una propria identità. L’entusiasmo e la voglia di far bene non mancano. Il campionato che li aspetta si annuncia impegnativo e pieno di insidie, ma questo rappresenta sicuramente la giusta spinta per poter far bene fin da subito. Il primo test amichevole è fissato per il 13 settembre contro la serie C del Fucecchio.

Fonte: Era Volleyball Project - Ufficio stampa

