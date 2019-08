Arrivano 420mila euro per il cimitero di Collodi

Nei giorni scorsi la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato l’elenco dei progetti presentati dai comuni italiani che hanno ricevuto il finanziamento per la mitigazione del rischio idrogelogico.

Fra di essi c’è anche il comune di Pescia per quanto riguarda la zona di Collodi-Castello, in particolare per il cimitero, per lavori che riguardano la messa in sicurezza e la riduzione del dissesto idrogeologico.

L’importo è molto consistente, 420mila euro, viene erogato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e rientra in un piano nazionale di tutela ambientale, il ProteggItalia, che si riferisce agli interventi immediatamente cantierabili.

A breve, quindi, potranno partire i lavori che riguarderanno il cimitero di Collodi Castello, che consolideranno il camposanto ed eviteranno ulteriori problematiche derivanti dalle infiltrazioni d’acqua e , in generale, dal movimento del terreno. Con l’occasione il cimitero sarà oggetto di un importante restyling e di una profonda ristrutturazione .

“Il contributo è molto rilevante, accoglie la nostra richiesta, conferma la grande capacità progettuale dell'amministrazione comunale, grazie al suo ufficio tecnico- commenta il sindaco di Pescia Oreste Giurlani-. Il nostro progetto è stato apprezzato e finanziato, un premio alla nostra organizzazione e serietà, che non è toccato a tutti quegli enti che hanno presentato la domanda. Non ci resta che affrettare i tempi per la partenza dell’iter vero e proprio, per spendere bene i soldi che ci sono stati assegnati e assicurare a Collodi un altro intervento di rilievo, che si affianca a quelli in corso per la sicurezza stradale, le asfaltature e le altre opere in esecuzione”.

Fonte: Ufficio Stampa

