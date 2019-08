In auto con 68 grammi di marijuana, arrestato 21enne a Pisa

Questa notte, gli agenti della questura di Pisa hanno arrestato un 21enne di Pisa per detenzione ai fini di spaccio. Il controllo è avvenuto in strada, in via dell’Aeroporto: dall'auto di uno dei tre ragazzi fermati giungeva odore di marijuana.

Dalla perquisizione personale e della Nissan Micra bianca, sono emersi all’interno del cofano 55 grammi di marijuana ed altri 13 grammi nel vano portaoggetti anteriore lato passeggero.

A casa di G.S., queste le iniziali del giovane, sopra uno scaffale di una mensola della sua camera da letto sono state trovate le classiche bustine vuote utili per il confezionamento in dosi della droga.

Dopo l'arresto, quest'oggi si terrà il processo per direttissima.

