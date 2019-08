Una squadra dei vigili del fuoco di Arezzo è intervenuta per un incendio di un'auto a seguito di incidente stradale in località Rigutino Sr71.

Il conducente è riuscito a mettersi in salvo autonomamente e nonostante l'incendio non c'è stato nessun danno ad altre strutture. Momentaneamente la Sr 71 è chiusa in entrambe le direzioni.

